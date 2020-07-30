Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в смелом ракурсе

На первом фото Сьюзи позировала в белом белье, которое практически не прикрывало пикантные места красавицы. Девушка развернулась пятой точкой к камере и показывала идеальный "орешек". На втором снимке Кортес уже была в белых стрингах и футболке. Звезда развернулась пятой точкой, демонстрируя превосходные формы. На последнем кадре модель уже была в шортах и зеленом топе. Девушка продемонстрировала идеальный пресс и пышную грудь, которая еле вместилась в узкую ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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https://gq.globo.com/Musa/noticia/2020/07/campea-do-miss-bumbum-suzy-cortez-diz-que-fatura-mais-de-r-1-milhao-vendendo-nudes-online.html

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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Иногда я очень счастлив", "А для детей нет идей", "Вау, ты идеальная женщина", "Божественно", "ммм, вкусная", "Зажигает сердца", "Такая обжигающая, невозможно устоять".

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортес  похвасталась фигурой в откровенных образах.

На одном из снимков модель позирует в необычном очень открытом купальнике черного цвета. Грудь и низ модели были прикрыты, а вот живот и значительная часть зоны декольте осталась оголенной.

Модель распустила волосы, что придало особого шарма фото. При этом ее лицо прикрыто защитной маской.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы в откровенном купальнике

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