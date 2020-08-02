Відома модель Памела Андерсон показала себе без нічого зайвого

На фото красуня показала себе без одягу і білизни, а сама лежала на пляжі. Памела прикрила однією рукою голову, щоб захистити її від сонця. На зірки можна побачити пісок, який прилип до її тіло. Волосся у Андерсон були розпущені, а сама модель закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Порятунок, викуп, любов", - написала Памела під фото.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і не змогли написати коментарі, так як красуня обмежила доступ, але так і хочеться сказати: "Русалка на сонечку".

Повідомлялося, що американська актриса і модель Памела Андерсон опублікувала відвертий знімок.

На цей раз Андерсон поділилася архівних кадром, на якому вона позувала в досить пікантній позі.

Одягнувши легеньку сукню, Памела у всій красі продемонструвала всю себе, засвітивши найпотаємніші місця.

Раніше ми повідомляли, що відома модель, зірка чоловічих журналів Памела Андерсон здивувала шанувальників фотографією з повсякденного життя.

Памела наділа шпильки, які лише підкреслили фігурку 53-річної красуні. Враховуючи, що зазвичай модель публікує архівні фото зі зйомок, ці кадри стали рідкісним явищем на сторінці зірки.

Нагадаємо, Памела Андерсон розляглася на підлозі в спокусливих мереживах

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