Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе і розповіла про п'ятниці

На фото Гузь показала себе у білій футболці. Волосся красуня вирішила зібрати в хвіст, а себе показувала досить близько, тому іншого одягу на ній не видно. Зірка дивилася в об'єктив камери і показувала свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"П'ятниця. Які у вас плани ?", - написала Гузь.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Треба їхати в Сан-Тропе", "Жити", "План???... Чи є у мене план??!!!... У містера Фікса завжди є план!!!", Красуня", "Прекрасна", "Шикарна", "море арабатська стрілка) що тут ще робити)", "Милуватися тобою".

Повідомлялося, що Відома модель Леоніла Гузь, стала "Міс Україна-2018", показала новий наряд у відвертій позі.

Леоніла Гузь не соромиться показати своє ідеальне тіло в різних образах. На цей раз вона вбралася в досить незвичайний наряд, який складається з лискучого зеленого сукні на зав'язках, боді чорного і лакованих чобітків. Образ довершив кулон на тоненькій ланцюжку.

Раніше ми писали, що володарка титулу "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь показала пікантне фото.

Леоніла Гузь не заміжня, дітей у неї немає. Більш того, уродженка Херсонської області зізналася, що вона видалила з соціальних мереж навіть фотографії з маленьким племінником - дівчина боялася, що ці знімки можуть спровокувати всякі чутки.

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