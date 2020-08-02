Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя и рассказала о пятнице

На фото Гузь показала себя в белой футболке. Волосы красотка решила собрать в хвост, а себя показывала довольно близко, поэтому другой одежды на ней не видно. Звезда смотрела в объектив камеры и показывала свою красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пятница. Какие у вас планы ?", - написала Гузь.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Надо ехать в Сан-Тропе", "Жить", "План???... Есть ли у меня план??!!!... У мистера Фикса всегда есть план!!!", Красотка", "Прекрасная", "Шикарная", "море, арабатская стрелка) что тут ещё делать)", "Любоваться тобой".

Сообщалось, что Известная модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина-2018", показала новый наряд в откровенной позе.

Леонила Гузь не стесняется показать свое идеальное тело в различных образах. На этот раз она нарядилась в весьма необычный наряд, который состоит из лоснящегося зеленого платья на завязках, черного боди и лакированных сапожек. Образ довершил кулон на тоненькой цепочке.

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Леонила Гузь не замужем, детей у нее нет. Более того, уроженка Херсонской области призналась, что она удалила из социальных сетей даже фотографии с маленьким племянником - девушка боялась, что эти снимки могут спровоцировать всякие слухи.

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