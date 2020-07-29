Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2019», показала свое самое главное богатство

Как передает Рoliteka.net, свежее фото появилось в Инстаграм звезды. Красотка сделала селфи, показав, какие волосы ей удалось отрастить. На снимке прекрасно видно, что волосы Гузь уже спустились ниже ее пояса. Стоит отметить, что далеко не всем женщинам удается отрастить такие волосы.

«Настроение: КАРЕ», - подписала фото звезда, намекнув, что хочет отрезать волосы.

За день ее фото собрало почти 5,5 тысяч лайков. В комментариях ей стали оставлять массу приятных слов.

«Ужасное настроение. У меня каждый день такое)», «Нет! Только не это! Я обожаю эти волосы», «Если вдруг созреешь – было бы здорово сдать волосы для париков девочкам с онкологией. Там принимают от 35 см если я не ошибаюсь», «Ты самая красива», «Это дива как царица, правит сердцами мужиков, не возможно не влюбиться, покоряет всех на сквозь», «Симпатичная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь сверкнула всем своим великолепием в черном боди. Красотка может похвастаться невероятной фигурой, поэтому с удовольствием принимает участие в откровенных фотосессиях. На снимке девушка изящно выгнулась, выставив вперед округлые бедра.

Напомним, что Леонила Гузь в одном лишь кружеве похвасталась утонченными линиями: "Боже, ты так...".

Как ранее сообщала Politeka, Леонила Гузь в "невидимом" купальнике пошалила на крыше: "Богиня".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь восхитила томным изгибом: «Вау, шикарная».