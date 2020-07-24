Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2019», покорила новым снимком

Звезда активно публикует в Инстаграм разные фото, в том числе, и откровенные, сообщает Politeka.net. В этот раз модель похвасталась красотой на черно-белом фото. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

Гузь позирует изогнувшись и подперев лицо рукой. Она смотрит в кадр приоткрыв рот. Томный образ подчеркнут ярким макияжем с акцентом на глаза. Волосы аккуратно уложены.

«Лучшая», «Удивительное фото», «Просто потрясающая, удивительное фото», «Шикарная, красивая», «Вау», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала в тесных черных штанах и топе, из-под которого выглядывает нижнее белье знаменитости белого цвета.

«Что за женщина» - коротко говорится в сообщении.

Напомним также, что Леонила Гузь встала перед камерой вполоборота, нежно дотронувшись рукой до лица. Красотка со смоки-макияжем и распущенными волосами кинула в объектив игривый взгляд, одарив зрителей легкой улыбкой.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.