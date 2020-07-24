Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2019», покорила новым снимком
Звезда активно публикует в Инстаграм разные фото, в том числе, и откровенные, сообщает Politeka.net. В этот раз модель похвасталась красотой на черно-белом фото. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)
Гузь позирует изогнувшись и подперев лицо рукой. Она смотрит в кадр приоткрыв рот. Томный образ подчеркнут ярким макияжем с акцентом на глаза. Волосы аккуратно уложены.
«Лучшая», «Удивительное фото», «Просто потрясающая, удивительное фото», «Шикарная, красивая», «Вау», - пишут в комментариях.
Русская Кардашьян подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов
Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался"
Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина: что ждет украинцев
"Больно смотреть": блондинка из "Квартал 95" переборщила со шпагатом, кадры конфуза
Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала в тесных черных штанах и топе, из-под которого выглядывает нижнее белье знаменитости белого цвета.
«Что за женщина» - коротко говорится в сообщении.
Напомним также, что Леонила Гузь встала перед камерой вполоборота, нежно дотронувшись рукой до лица. Красотка со смоки-макияжем и распущенными волосами кинула в объектив игривый взгляд, одарив зрителей легкой улыбкой.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».
Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».
Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.