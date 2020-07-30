Известная модель Леонила Гузь, завоевавшая титул "Мисс Украина-2019", порадовала поклонников своей красотой

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала новые фото на своей странице в "Инстаграм".

На них Леонила Гузья запечатлена во всей красе крупным планом. Девушка собрала волосы на затылке и сделала легкий макияж, чтобы подчеркнуть свою природную красоту. Из украшений на модели можно заметить бриллиантовые серьги в ушах, а из одежды - только тонкие черные бретельки.

На одном из снимков Леонила загадочно смотрит в сторону, на другом же - зажмурила глаза и слегка приоткрыла пухлые губки. Особой нежности и таинственности кадрам дарит причудливая игра теней с лучами солнца, которые делают акцент на глазах красавицы.

Пользователи социальной сети прокомментировали новую работу Гузь и оставили много положительных отзывов:

"Есть ощущение, что в следующую секунду ты чихнешь)"; "Какая красивая"; "Просто идеал 😍"; "Самая красивая вещь на свете - это красивые женщины!"; "Романтика"; "Идеальные очертания"; "Твои глаза светятся, как солнца-близнецы".

Ранее Леонила Гузь порадовала поклонников другим кадром. Модель сделала селфи, показав, предмет своей гордости. Девушка отрастила красивые волосы ниже пояса, что удается далеко не всем.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.