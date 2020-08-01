Популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим розбурхала жарким кадром без одягу

Як відомо, Христина давно страждає від нападок недоброзичливців. Однак, сама вона на них не реагує і спокійно продовжує публікувати жаркі фото без одягу, приймати участь в провокаційних зйомках і ігнорувати питання про розлучення.

Після того, як актриса знялася в досить неоднозначною сцені для дорослих у фільмі «Текс» з імітацією статевого акту, дівчину масово труять в мережі, тому під новим постом користувачі Instagram розійшлися не на жарт.

Так, актриса опублікувала у себе вна сторінці чорно-біле фото, на якому вона стоїть під душем без одягу. Вона була розгорнута спиною, а по шкірі і волоссю стікала вода. Христина Асмус цей пост ніяк не підписала, просто поставила багато хештегов, висміюють недоброзичливців.

«Дуже красиво», «Да ладно, вже всі бачили, че руки тримаєш», «Хештегі вау👍😹💕», «Відмивання після Янковського)», «А тут вас хлором поливають? На обличчя просто потрапляє 🤣», «Це фото дійсно красиве і цікаве», «Богиня краси🔥», «"Що робить друга рука"😂😂😂»,», «Хороша чертовка!!!! Так тримати!!😁 А ось душик фіговий, мити стіни замаешься!!!», «Дуже незвично красиво і по своєму особлива здорово молодчинка».

Струнка актриса дуже часто потрапляє під хвилі критики і обурення користувачів мережі, з-за свого зовнішнього вигляду або сміливих фото, якими ділиться в Instagram. При цьому, Христина на негатив в свою адресу не реагує і будь-яких коментарів щодо свого життя не дає.

Домашнє фото знаменитості, на якому вона позує в білому халаті, сидячи на бортику ванни і відвернувши голову в бік, відразу привернула увагу шанувальників. Після того, як артистка оголосила про своє розлучення з Гаріком Харламовим такі фото почали все частіше з'являтися на фант сторінках, присвяченим Христині.

«Хочу в гарячу ванну і поспати хоча б 4 години ))», - пише Христина під новим постом.

Ось що відповіли користувачі Instagram, масово згадавши епізод з фільму «Текст», за який висміюють Христину:

«Після такої сценки то неудевітельно», «Симпотяга», «Чекаємо Текст 2)))))», «Шикарна👍», «Хочу в ванну😂», «Чекай ша прийду», «Теж ще русалка.... ніяка ,,,дивитися тошно....», «На спи хто тобі заважає?», «Христина, сон дуже важливий для жіночого здоров'я, приділяйте йому як мінімум 6 годин🤗», «Чарівна казкова принцеса дуже миле й гарне фото», «Епізод про знятий на телефонну камеру - просто🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

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