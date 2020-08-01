Співачка Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін розважалися на танцполі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на сторінці їх дочки Єлизавети в Instagram.

На опублікованому відео видно, як зіркова пара запалює під композицію ARTIK & ASTI - Дівчинка танцюй.

71-річна Примадонна пустилася в танок, а Максим Галкін ледь стримував емоції, знімаючи все на відео.

Варто відзначити, що продемонструвати свою хореографію на танцпол вийшов і сам Галкін, по-достоїнству оцінивши трек молодіжної групи.

Шанувальники залишилися в захваті від побаченого.

"Творча родина, є час для розслабухи", "Алла, Алла, давай, давай, давай👍!!! Наша запальничка", "Алла зловила кайф при слові дівчинка відпочивай", "Ну бабуся ніби непогано виглядає і навіть рухається молодець", "Нам так не жити! Шикарно то як!", - писали в коментарях під відео.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

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