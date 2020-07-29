Cеть "взорвало" архивные фото легендарной певицы Аллы Пугачевой в молодости

Как сообщает Politeka.net, фото Примадонны появились в социальной сети "Инстаграм".

Портретное фото запечатлело молодую Пугачеву с каштановыми волосами. Она проникновенно смотрит в кадр большими глазами.

«Люди иногда считают меня высокомерной, не понимают, что все это — от застенчивости. У меня были периоды, когда я совсем себя не любила. Потом поняла: когда ты себя любишь, тогда и тебя любят. Я вообще заряжаюсь от любви — к себе, к мужчинам, к Кристине, к внукам, к зрителям», - приводит высказывание Примадонны посвященная ей фан-страничка.

Снимок просто произел фурор. Пользователи восхищаются красотой любимой имполнительницы, а также хваляет ее характер.

«Видно по глазам, что Алла хороший человек, но ведь люди на выдумывают», «Какая красивая и натуральная!», «Какая божественная красота, Алла самая-самая лучшая», «Алла, спасибо за все ваши песни, за все откровения души, и то тепло, которое согрело не одну душу», - пишут в сети.

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