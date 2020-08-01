А Примадонна еще огого!

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин развлекались на танцполе

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на страничке их дочки Елизаветы в Instagram.

На опубликованном видео видно, как звездная пара зажигает под композицию ARTIK & ASTI - Девочка танцуй.

71-летняя Примадонна пустилась в пляс, а Максим Галкин едва сдерживал эмоции, снимая все на видео.

Стоит отметить, что продемонстрировать свою хореографию на танцпол вышел и сам Галкин, по-достоинству оценив трек молодежной группы.

Поклонники остались в восторге от увиденного.

"Творческая семья, есть время для расслабухи", "Алла, Алла, давай, давай, давай👍!!! Наша зажигалочка", "Алла поймала кайф при слове девочка отдыхай", "Ну бабушка вроде неплохо выглядит и даже двигается молодец", "Нам так не жить! Шикарно то как!", - писали в комментариях под видео.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".

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