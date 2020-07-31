Британська модель Демі Роуз вирішила порадувати шанувальників, похвалившись розкішними формами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Буенос діас», — коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Роуз позує з посмішкою на обличчі, демонструючи апетитні принади в крихітній білизні.

«Засмагаю топлес», — коротко сказано в тексті повідомлення.

На іншій фотографії красуня позує без білизни, засвітивши в кадр значних «близнят». Особа модель вирішила прикрити за допомогою окулярів.

Однак шанувальники знаменитості не змогли що-небудь сказати з-за того, що знімки були опубліковані в Сторіс, а не на основній сторінці.

До цього повідомлялося, що Демі Роуз показала на камеру значні принади в пікантному купальнику. Фотографії знаменитість зробила під час відпочинку в Іспанії.

Розкішний купальник ледь прикривав її значні форми, а оскільки Роуз позувала спиною на камеру, в кадр потрапила інша її "гордість". Доповнювали образ дівчини елегантні окуляри й красива зачіска, яка ідеально підходила до вибраного образу.

«Любов до себе - справжня хвиля», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Демі Роуз блиснула неосяжними "кулями" в дуже маленькому ліфчику: "Гріх таке приховувати".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула все зайве, рятуючись від спеки: з таким тілом білизна не потрібно.

Також Politeka писала, що Демі Роуз звела з розуму пишними формами в сітці: «Фантастична дитинко».