Британская супермодель Деми Роуз сверкнула пышными формами, которые решила обтянуть тесным платьем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в платье без белья, демонстрируя идеальные формы на камеру с разных ракурсов. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и безупречная улыбка.
Поклонники модели не смогли что-либо сказать, ведь кадрами красотка поделилась у себя в Сторис, а не на основной странице.
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До этого сообщалось, что Деми Роуз показала на камеру внушительные прелести в пикантном купальнике. Фотографии знаменитость сделала во время отдыха в Испании.
Роскошный купальник едва прикрывал ее внушительные формы, а поскольку Роуз позировала спиной на камеру, в кадр попала другая ее "гордость". Дополняли образ девушки элегантные очки и красивая прическа, которая идеально подходила к выбранному образу.
«Любовь к себе - настоящая волна», - подписала фото звезда.
Обратим внимание, что буквально за несколько минут снимок собрал десятки тысяч комментариев и лайков. Поклонники звезды буквально "засыпали" красотку комплиментами.
Напомним, что Деми Роуз сверкнула необъятными "шарами" в слишком маленьком лифчике: "Грех такое скрывать".
Как сообщала Politeka, Деми Роуз скинула все лишнее, спасаясь от жары: с таким телом белье не нужно.
Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».