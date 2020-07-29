Британская супермодель Деми Роуз сверкнула пышными формами, которые решила обтянуть тесным платьем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в платье без белья, демонстрируя идеальные формы на камеру с разных ракурсов. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и безупречная улыбка.

Поклонники модели не смогли что-либо сказать, ведь кадрами красотка поделилась у себя в Сторис, а не на основной странице.

До этого сообщалось, что Деми Роуз показала на камеру внушительные прелести в пикантном купальнике. Фотографии знаменитость сделала во время отдыха в Испании.

Роскошный купальник едва прикрывал ее внушительные формы, а поскольку Роуз позировала спиной на камеру, в кадр попала другая ее "гордость". Дополняли образ девушки элегантные очки и красивая прическа, которая идеально подходила к выбранному образу.

«Любовь к себе - настоящая волна», - подписала фото звезда.

Обратим внимание, что буквально за несколько минут снимок собрал десятки тысяч комментариев и лайков. Поклонники звезды буквально "засыпали" красотку комплиментами.

Напомним, что Деми Роуз сверкнула необъятными "шарами" в слишком маленьком лифчике: "Грех такое скрывать".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз скинула все лишнее, спасаясь от жары: с таким телом белье не нужно.

Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».