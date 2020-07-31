Британская модель Деми Роуз решила побаловать поклонников, похваставшись роскошными формами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Буэнос диас», — коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимке Роуз позирует с улыбкой на лице, демонстрируя аппетитные прелести в крохотном белье.

«Загораю топлес», — коротко сказано в тексте сообщения.

На другой фотографии красотка позирует без белья, засветив в кадр внушительных «близняшек». Лицо модель решила прикрыть при помощи очков.

Однако поклонники знаменитости не смогли что-либо сказать из-за того, что снимки были опубликованы в Сторис, а не на основной странице.

До этого сообщалось, что Деми Роуз показала на камеру внушительные прелести в пикантном купальнике. Фотографии знаменитость сделала во время отдыха в Испании.

Роскошный купальник едва прикрывал ее внушительные формы, а поскольку Роуз позировала спиной на камеру, в кадр попала другая ее "гордость". Дополняли образ девушки элегантные очки и красивая прическа, которая идеально подходила к выбранному образу.

«Любовь к себе - настоящая волна», - подписала фото звезда.

Напомним, что Деми Роуз сверкнула необъятными "шарами" в слишком маленьком лифчике: "Грех такое скрывать".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз скинула все лишнее, спасаясь от жары: с таким телом белье не нужно.

Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».