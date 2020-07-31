Відома модель Кайлі Дженнер разом з подругою вирішили побавитися на камеру, обтянула пишні форми нарядами в сітку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Вибери свого персонажа», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Дженнер позує разом зі своєю подругою, вбравшись у пікантні вбрання і застигнувши в гарячих позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників знаменитостей.
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«Чарівниці», «королівський вигляд. До такого мені ще рости й рости», «ось це божественні форми. Мені б такі», «вау, бомби», «Королева Кайлі – ти найкраща», «скажу лише одне слово — насолода», — пишуть вони.
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Праворуч позувала Дженнер. Красуня була в тілесного кольору комбінезоні з корсетом, який показував ідеальні вигини красуні. Поруч стояла подруга Кайлі Анастасія Караніколау в аналогічному вбранні. Волосся красуні вирішили залишити розпущеним.
"А ми повернулися", - коротко підписала фото Кайлі.
Фанати поставили понад 4 мільйонів лайків і написали коментарі.
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