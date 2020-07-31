Відома модель Кайлі Дженнер разом з подругою вирішили побавитися на камеру, обтянула пишні форми нарядами в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Вибери свого персонажа», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Дженнер позує разом зі своєю подругою, вбравшись у пікантні вбрання і застигнувши в гарячих позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників знаменитостей.

«Чарівниці», «королівський вигляд. До такого мені ще рости й рости», «ось це божественні форми. Мені б такі», «вау, бомби», «Королева Кайлі – ти найкраща», «скажу лише одне слово — насолода», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Кайлі Дженнер разом з подругою показали себе без збентеження

Праворуч позувала Дженнер. Красуня була в тілесного кольору комбінезоні з корсетом, який показував ідеальні вигини красуні. Поруч стояла подруга Кайлі Анастасія Караніколау в аналогічному вбранні. Волосся красуні вирішили залишити розпущеним.

"А ми повернулися", - коротко підписала фото Кайлі.

Фанати поставили понад 4 мільйонів лайків і написали коментарі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер у невидимому бікіні без сорому вимазала маслом перед камерою

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Кайлі Дженнер надпила з келиха і відразу задерла сукню