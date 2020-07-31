Известная модель Кайли Дженнер вместе с подругой показали себя без смущения

Справа позировала Дженнер. Красотка была в телесного цвета комбинезоне с корсетом, который показывал идеальные изгибы красотки. Рядом стояла подруга Кайли Анастасия Караниколау в аналогичном наряде. Волосы красотки решили оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А мы вернулись", - кратко подписала фото Кайли.

Фанаты поставили более 4 миллионов лайков и написали комментарии:

"Могу ли я быть третьим", "Кто-нибудь еще ловил основные вибрации миссис Дауттфайр?", "У вас есть соответствующие операции", "Страшная красота", "Одна краше другой".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер подразнила поклонников во время съемок домашнего видео.

В этот раз модель решила показать, как испольузет снотворное для того, чтобы лучше спать. При этом девушка отметила, что употребляет только безопасные таблетки, которые не были тестированы на животных.

Сообщалось, что дна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер сумела завоевать огромную популярность во всем мире.

Так, недавно в одной из таких групп появилось архивное фото. Снимок был хорошенько обработан с помощью фоторедактора. Красотка позировала сидя.

Прелести Дженнер прикрыл блестящий купальник, который не особо справлялся со своей работой, грудь немного вылезла из-под него, но это прибавляло снимку особой пикантности.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

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