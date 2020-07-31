Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала ідеальну фігуру на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Що. Ноги, прес, хто це? (Запитала я, дожовуючи бублик). Хто взагалі придумав, що вони калорійні?» — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на архівній фотографії, зробленій ще у 2017 році, Кумейко позує в одному бікіні й тісному топі, демонструючи ідеальну розтяжку просто на камеру. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою великих очок, які прикривали обличчя співачки.

Проте, попри красу знаменитості, шанувальники Кумейко змогли спостерігати за нею лише мовчки, адже фотографією вона поділилася у себе в Сторіс, а не в основній стрічці.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, екссолістка Nikita, показала себе і розповіла про інтимний факт.

На фото Анастасія була в сукні без білизни й з відкритими плечима. Красуня сиділа за столом, а на тарілці можна побачити тост і смажену картоплю. Волосся у зірки були зализане назад, а сама вона відвела погляд від камери.

"Давно відомо, що те, як людина їсть, може говорити про те, який він у сексі. Фантазуйте", - написала співачка.

Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала рольові ігри в одному ліфчику й шкіряній масці

А ще Politeka писала, що екс-Nikita нагнулася в халаті перед камерою, показавши найцікавіше

Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-Nikita влаштувала небезпечні ігри у вузенькому боді й накидці