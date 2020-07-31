Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала ідеальну фігуру на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Що. Ноги, прес, хто це? (Запитала я, дожовуючи бублик). Хто взагалі придумав, що вони калорійні?» — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на архівній фотографії, зробленій ще у 2017 році, Кумейко позує в одному бікіні й тісному топі, демонструючи ідеальну розтяжку просто на камеру. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою великих очок, які прикривали обличчя співачки.
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Проте, попри красу знаменитості, шанувальники Кумейко змогли спостерігати за нею лише мовчки, адже фотографією вона поділилася у себе в Сторіс, а не в основній стрічці.
Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, екссолістка Nikita, показала себе і розповіла про інтимний факт.
На фото Анастасія була в сукні без білизни й з відкритими плечима. Красуня сиділа за столом, а на тарілці можна побачити тост і смажену картоплю. Волосся у зірки були зализане назад, а сама вона відвела погляд від камери.
"Давно відомо, що те, як людина їсть, може говорити про те, який він у сексі. Фантазуйте", - написала співачка.
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