Известная певица Анастасия Кумейко, экс-солистка Nikita, показала себя и рассказала об интимном факте

На фото Анастасия была в платье без белья и с открытыми плечами. Красотка сидела за столом, а на тарелке можно увидеть тост и жареную картошку. Волосы у звезды были зализаны назад, а сама она отвела взгляд от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давно известно, что то, как человек ест, может говорить о том, каков он в сексе. Фантазируйте", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Юмор на высоте, познакомишь с блоггером, кто ведёт страничку)", "смотреть по сторонам во время секса признак открытости и искренности))", "Локакция", "Нана, у Вас прекрасный аппетит", "Ем по быстрому, чтоб избавится от чувства голода", "Картошечка" она важна во всех сферах жизни...фантазируйте...", "Хулиганка".

Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула красотой во время отдыха в бассейне.

«Идеально», — коротко сказано в подписи.

Обратим внимание, что на кадрах Кумейко позирует в ярко-оранжевом мини-платье без белья, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы. При этом красотка лежит на надувном матрасе, сделанном в виде картошки-фри, параллельно держа в руках еду.

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