Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей здалася на камеру в мікроскопічній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«В нашому житті багато хто говорить нам, що нам цього не треба, це не можна робити, цього тобі не потрібно і так далі...Інколи треба виходити з зони комфорту, виходити з тої кульки, в якій ти знаходишся і робити щось нове. Якщо ти не будеш ризикувати й ловити той шанс, який тобі дає доля, то може нічого і не вийти. Лови момент! — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кей позує в незвичному для себе стилі: в одному крихітній білизні. Красуня повернулася спиною на камеру, демонструючи апетитні вигини, повз яких її шанувальники пройти не змогли.

«Фігура просто космос», «бомбезна», «несподівано», «зареєструймо торговельну марку «Наша Соня». І девіз: наша ще соковитіше», «думаю, це ідеально», «це все, безумовно, красиво», «Ух ти. Нарешті гарячі фотки», — пишуть вони.

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На фото Соня позує в чорних шортах і топі, а також туфлях. Дівчина показувала себе на весь зріст, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня показувала себе на фоні зелені, демонструючи довгі ніжки, якими її наділила природа.

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