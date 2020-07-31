Популярна російська актриса Христина Асмус потрапила під шквал критики після зйомок у фільмі «Текст»
Як передає Politeka.net, при цьому мало хто в момент цькування актриси згадав, що це далеко не перша роль Христини, де їй довелося зніматися оголеною. Так, ще до відносин з Гаріком Харламовим актриса зважилася на зйомку для чоловічого журналу Maxim. В далекому 2010 році дівчина позувала повністю голою, прикривши рукою свої принади. Асмус представили в ролі жінки з іншої планети. Красуня виглядала чудово.
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У 2015 році Крістіна зіграла роль Галі Четвертак у військовому фільмі «А зорі тут тихі». У фільмі був епізод, коли дівчата миються в лазні. Всі вони були повністю голі. Варто відзначити, що ці кадри вийшли набагато відвертіше, ніж сцена з фільму «Текст», яка викликала такий резонанс. Асмус була повністю голою, а кадри у фільмі змінювалися не так швидко, як у «Тексті».
У фільмі «Текст», який, як досі вважають багато шанувальників, і послужив приводом для розлучення з коміком Гаріком Харламовим, є інтимна сцена, в якій Христина теж повністю гола. Але видно в цій сцені мало що.
До речі, у себе в Instagram зірка іноді радує шанувальників відвертими кадрами.
Нагадаємо, що безсоромна Асмус роздяглася до пояса, показавши, що втратив Харламов: топ гарячих образів актриси.
А ще Politeka писала, що Асмус показала, як розважається ночами у ванній: "Чекаємо Текст 2".
Також Politeka повідомляла, що Асмус в чорному екстра-міні показала, як запалює без Харламова: "Ці пози не для тебе".