Популярна російська актриса Христина Асмус потрапила під шквал критики після зйомок у фільмі «Текст»

Як передає Politeka.net, при цьому мало хто в момент цькування актриси згадав, що це далеко не перша роль Христини, де їй довелося зніматися оголеною. Так, ще до відносин з Гаріком Харламовим актриса зважилася на зйомку для чоловічого журналу Maxim. В далекому 2010 році дівчина позувала повністю голою, прикривши рукою свої принади. Асмус представили в ролі жінки з іншої планети. Красуня виглядала чудово.

У 2015 році Крістіна зіграла роль Галі Четвертак у військовому фільмі «А зорі тут тихі». У фільмі був епізод, коли дівчата миються в лазні. Всі вони були повністю голі. Варто відзначити, що ці кадри вийшли набагато відвертіше, ніж сцена з фільму «Текст», яка викликала такий резонанс. Асмус була повністю голою, а кадри у фільмі змінювалися не так швидко, як у «Тексті».

У фільмі «Текст», який, як досі вважають багато шанувальників, і послужив приводом для розлучення з коміком Гаріком Харламовим, є інтимна сцена, в якій Христина теж повністю гола. Але видно в цій сцені мало що.

До речі, у себе в Instagram зірка іноді радує шанувальників відвертими кадрами.

Нагадаємо, що безсоромна Асмус роздяглася до пояса, показавши, що втратив Харламов: топ гарячих образів актриси.

А ще Politeka писала, що Асмус показала, як розважається ночами у ванній: "Чекаємо Текст 2".

Також Politeka повідомляла, що Асмус в чорному екстра-міні показала, як запалює без Харламова: "Ці пози не для тебе".