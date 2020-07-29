Російська актриса Христина Асмус нещодавно заявила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим

Ця новина викликала справжній ажіотаж серед шанувальників пари і російських ЗМІ. Як передає Рoliteka.net, люди стали гадати, що ж послужило причиною розірвання шлюбу. Багато людей припускали, що скандальний фільм «Текст» вплинув на пару, але знайшлися й ті, хто вважав, що Асмус просто переросла Харламова.

Після заяв про розлучення, шанувальники Христини стали в один голос повторювати, що Харламов дуже багато втратив, адже Христина сьогодні не тільки одна з самих затребуваних актрис Росії, але також одна з найпривабливіших.

Якщо погортати сторінку актриси в Instagram, можна побачити десятки гарячих образів. У красуні ідеальне тіло, вона не соромиться оголюватися і фотографуватися в міні. Так, одного разу Христина зняла одяг, залишившись в одних штанях. Актриса повернулася до камери спиною, яка була повністю оголена.

У Христини багато фото в розкішних костюмах та сукнях. Її мила зовнішність здатна прикрасити будь-який образ.

Як відомо, у шлюбі Асмус і Харламов були 7 років. У них є спільна дочка Анастасія, заради якої вони вирішили зберегти хороші дружні відносини.

Нагадаємо, що грайлива Асмус показала апетитні форми в самих жарких образах: бікіні, міні і шовк.

Як раніше повідомляла Politeka, Асмус в одній мереживній білизні пішла в рознос після розлучення з Харламовим: "Пощастить комусь".

Також Politeka писала, що Асмус шокувала новим відео для дорослих, Харламов більше не потрібен: "Після розлучення тільки...".