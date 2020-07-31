Популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим продовжує інтригувати своїми стильними фото

Струнка актриса дуже часто потрапляє під хвилі критики і обурення користувачів мережі, через свій зовнішній вигляд або сміливих фото, якими ділиться в Instagram. При цьому, Христина на негатив в свою адресу не реагує і будь-яких коментарів щодо свого життя не дає.

Домашнє фото знаменитості, на якому вона позує в білому халаті, сидячи на бортику ванни і відвернувши голову в бік, відразу привернула увагу шанувальників. Після того, як артистка оголосила про своє розлучення з Гаріком Харламовим такі фото почали все частіше з'являтися на фант сторінках, присвяченим Христині.

«Хочу в гарячу ванну і поспати хоча б 4 години ))», - пише Христина під новим постом.

Ось що відповіли користувачі Instagram, масово згадавши епізод з фільму «Текст», за який висміюють Христину:

«Після такої сценки то неудевітельно», «Симпотяга», «Чекаємо Текст 2)))))», «Шикарна👍», «Хочу в ванну😂», «Чекай ша прийду», «Теж ще русалка.... ніяка ,,,дивитися тошно....», «На спи хто тобі заважає?», «Христина, сон дуже важливий для жіночого здоров'я, приділяйте йому як мінімум 6 годин🤗», «Чарівна казкова принцеса дуже миле й гарне фото», «Епізод про знятий на телефонну камеру - просто🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Не секрет, що Христина дуже багато працює над собою і ніколи не дає собі розслабитися. Девкшка розповідає під постами в Instagram, як стежить за шкірою, як харчується і відпочиває. При цьому фото, де Христина позує в білизна, завжди найпопулярніші.

Одне з таких фото, на якому Асмус позувала в білій мереживній білизні, отримало більше тисячі коментарів серед фанатів, втім, не всі з них були доброзичливі:

«Классненько развратненько», «Супер», «пощастить ж комусь🤦🏻‍♂️», «А ти любиш», «🔥🔥🔥🔥Пощастило ж толстому))))», «@asmuskristina увійдеш в Історію за найкрутіші хештегі 👌💪», «Пазор чо паказвает укаво немає 👎👎👎🤑🤑🤑», », - написали шанувальники.

Завдяки різним дієтам, зірка живиться вкрай різноманітно. Обідає актриса завжди без хліба, кілька років тому вона виключила зі свого раціону і хліб і борошняні вироби. Схоже, її секрети краси дуже цікавлять фанатів, адже під кожним жарким фото дівчини можна знайти сотні коментарів з проханнями розповісти про її режим дня.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

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