Популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим все більше привертає до себе уваги

Кожне фото стрункою зірки привертає увагу до себе, адже артистка любить пустувати, показувати навіть невдалі кадри. Також Христина часто сміється над собою і ставить викликаючі теги під тими постами в соціальній мережі Instagram, які можуть отримати далеко не похвальні відгуки.

Наприклад, під серією кадрів Асмус, що позує в чорному міні-сукня, шанувальники написали безліч неоднозначних слів. Струнка дівчина виставила не тільки ніжки напоказ, але ще й по-дитячому покривлялась перед об'єктивом:

«Инстацаца дрица ца 😈 Я знаю, що ви за другу фотку, тому навіть питати не буду 🤪», - написала Крістіна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Такі фото роблять, коли зростання не людський, нижче плінтуса, щоб бути помітною», «Бальзам на душу для футфетишистов)», «Не дуже вдале фото...Велика нога виходить...», «Не вдала фото особливо 2 ужассс», «Блін коли в Росії будуть фільми жахів», «одружився б», «Блін як схоже жахів», «ТОВ нарешті зняла маску», «Тощщщая як смерть.....ці пози не по тобі😏», «На цій фотці в натурі комплекси. Чому не перестати комусь щось доводити??? І просто не бути гідною жінкою».

Не секрет, що Христина дуже багато працює над собою і ніколи не дає собі розслабитися. Девкшка розповідає під постами в Instagram, як стежить за шкірою, як харчується і відпочиває. При цьому фото, де Христина позує в білизна, завжди найпопулярніші.

Одне з таких фото, на якому Асмус позувала в білій мереживній білизні, отримало більше тисячі коментарів серед фанатів, втім, не всі з них були доброзичливі:

«Классненько развратненько», «Супер», «пощастить ж комусь🤦🏻‍♂️», «А ти любиш», «🔥🔥🔥🔥Пощастило ж толстому))))», «@asmuskristina увійдеш в Історію за найкрутіші хештегі 👌💪», «Пазор чо паказвает укаво немає 👎👎👎🤑🤑🤑», », - написали шанувальники.

Завдяки різним дієтам, зірка живиться вкрай різноманітно. Обідає актриса завжди без хліба, кілька років тому вона виключила зі свого раціону і хліб і борошняні вироби. Схоже, її секрети краси дуже цікавлять фанатів, адже під кожним жарким фото дівчини можна знайти сотні коментарів з проханнями розповісти про її режим дня.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

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