Відома російська актриса Христина Асмус розповіла про початок зйомок у новому проекті

Зірка, яка минулого місяця оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Гаріком Харламовим, поділилася новим постом в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ньому Асмус розповіла про те, що приступає до зйомок у новому кіно.

«Влітаємо в новий проект. Сьогодні перший знімальний день у кіно! Нарешті, на нормальному майданчику)), не на віддаленій праці))) Подробиці пізніше. Уух, з Богом!!», - написала актриса.

Вона також поділилася своєю чорно-білою фотографією. На ній актриса позує в стильних широких штанях в смужку і простій білій футболці. При цьому вона широко посміхається і виглядає по-справжньому щасливою. За її спиною на балконі сидить задоволений пес.

Шанувальники зірки активно коментують її пост.

«Христина, ви красуня успіхів і процвітання вам)», «Христина, Ви прекрасні!», «Господине, ти найкраща», «Таке відчуття, що зараз щелепу розірве мені здається, що Христинка зробила помилку і з усіх сил либу давить, щоб ніхто не запідозрив», «Розлучення Вам до лиця», «наша красуня Ідеал», «Я цікавлюся: де живе Гарік після розлучення? Невже тут? А якщо він пішов то чому залишив свою собаку?», - пишуть люди в коментарях.

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