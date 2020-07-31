Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала інтимне відео зі зйомок, організованих спеціально для глянцевого журналу

Незважаючи на те, що Ольгу часто критикую в мережі через її невміння співати, дівчину це не зупиняє, вона старається, влаштовує концерти і знімає нові кліпи. Щоб підігрівати інтерес до себе, Бузова також знімається в різних фотосесіях. Цього разу дівчина поділилася кадрами в соціальній мережі Instagram, вразивши виглядом.

Справа в тому, що Бузова знялася для нового випуску чоловічого журналу Playboy. Зазначимо, раніше вона презентувала четверту обкладинку для чоловічого журналу. А раніше особою випуску 2006, 2010 і 2018 роках. Вперше вона знялася для журналу разом з іншими учасницями «Дом-2» Альоною Водонаєвою і Вікторією Карасьовою.

Зараз, на спеціальному ролику, Ольга позувала в різних образах, але образ без одягу і на шезлонгу, де вона прикривається лише капелюхом, вразив користувачів Instagram найбільше:

«спасибі тобі за такий позитиффф💥💥❤️, «Якщо коротко, то я абсолютно згодна 👍🏼😂🔥🔥🔥💣💣💣», «Шикарна ❤️», «У Давида найкраща дівчина😻🤤🥵🥵», «Чудова Ольга 😍😍😍», «Відео просто 😍😍😍І мій улюблений трек ❤️», «Було б що показувати», «Рекламна зйомка для борделю», «Вся манера поведінки і слова стали як під копірку Ивлеевой», «Ольга, що ти твориш🌸🥰🥰🤤🤤🤤🤤».

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина показала незвичайний ролик, пов'язаний з темою зайвої ваги. Після виходу з карантину всі турбувалися про те, що сильно одужали, Ольга також не могла залишитися осторонь даної теми.

Залишившись в одному чорному білизна, зірка стоїть поруч з квітами, а потім не своїм голосом просить її сфотографувати в цих кольорах тільки так, щоб вона не виглядала "жирної". Оператор піднімає камеру вище і вище, однак у підсумку все одно констатує, що та "жирна". У відповідь Бузова кипить від досади, струшуючи руками й нібито психуя.

«На скільки одужали за час карантину? 🐷😂😂😂», - пише Ольга під новим постом.

Користувачі мережі тут же поспішив відповісти:

«Мені одному здається що Бузова навпаки схудла», «Це не про тебе», «Ти просто крута і нетреба тобі худнути», «Ця шапка на тобі просто пісня! Череп в 2 рази більше», «Каже що жирна, а у самої ребра стирчать, видихни вже, а то задихнешся», «Навіщо ви снемаете видио в нижній білизні? Ви вже давно не дівчинка! Господи🤦‍♂️🤦‍♀️», «Ти Корч стара, а не жирна 😝», Ой одужали 😆 ми ... Ви як завжди ідеальна», «Де там жир ? 😂».

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