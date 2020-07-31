Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала интимное видео со съемок, устроенных специально для глянцевого журнала

Несмотря на то, что Ольгу часто критикую в сети из-за ее неумения петь, девушку это не останавливает, она старается, устраивакет концерты и снимает новые клипы. Чтобы подогревать интерес к себе, Бузова также снимается в различных фотосессиях. В этот раз девушка поделилась кадрами в социальной сети Инстаграм, поразив видом.

Дело в том, что Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Отметим, ранее она презентовала четвертую обложку для мужского журнала. А ранее лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.

Сейчас, на специальном ролике, Ольга позировала в разных образах, но образ без одежды и на шезлонге, где она прикрывается лишь шляпой, впечатлил пользователей Инстаграм больше всего:

«спасибо тебе за такой позитиффф💥💥❤️, «Если коротко, то я абсолютно согласна 👍🏼😂🔥🔥🔥💣💣💣», «Шикарная ❤️», «У Давида самая лучшая девушка😻🤤🥵🥵», «Великолепная Ольга 😍😍😍», «Видео просто 😍😍😍И мой любимый трек - кадры не для детей! ❤️», «Было бы что показывать», «Рекламная съёмка для борделя», «Вся манера поведения и слова стали как под копирку Ивлеевой», «Ольга, что ты творишь🌸🥰🥰🤤🤤🤤🤤».

Также на своей странице в социальной сети Инстаграм девушка показала необычный ролик, связанный с темой лишнего веса. После выхода из карантина все беспокоились о том, что сильно поправились, Ольга также не могла остаться в стороне данной темы.

Оставшись в одном черном белье, звезда стоит рядом с цветами, а потом не своим голосом просит ее сфотографировать в этих же цветах только так, чтобы она не выглядела "жирной". Оператор поднимает камеру выше и выше, однако в итоге все равно констатирует, что та "жирная". В ответ Бузова кипит от досады, сотрясая руками и якобы психуя.

«На сколько поправились за время карантина? 🐷😂😂😂», - пишет Ольга под новым постом.

Пользователи сети тут же поспешили ответить:

«Мне одному кажется что Бузова наоборот похудела», «Это не про тебя», «Ты просто крутая и ненадо худеть тебе», «Эта шапка на тебе просто песня! Череп в 2 раза больше», «Говорит что жирная, а у самой ребра торчат, выдохни уж, а то задохнёшься», «Зачем вы снемаете видио в нижнем белье? Вы уже давно не девочка! Господи🤦‍♂️🤦‍♀️», «Ты Коряга старая, а не жирная 😝», Ой поправились 😆 мы ... Вы как всегда идеальна», «Где там жир ? 😂».

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