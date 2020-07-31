Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна захопила мережа милим річним фото
Як повідомляє Politeka.net, ніжний знімок був опублікований на фан-сторінці, присвяченій Примадонні та її родичам. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
На фотографії шестирічна Ліза відображена перед кущем ромашок. Дівчинка дивиться на квіти і ніжно стосується пелюсток.
Дочка Пугачової і Галкіна одягнена в джинсові шорти і курточку, також на ній біла футболка з принтом. Біляве волосся, заплетене в косу.
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Ліза Галкіна в такому літньому образі порадувала користувачів Мережі.
«Яке гарне ромашкове поле!! Є на чому поворожити!!!», «Красуня», «Гарний кадр, природа і мила дівчинка...», «Яким же треба бути сонечком, щоб стільки ромашок молилися за тебе милий...», «Дуже миле фото!!! 👍👍», «Ромашкове щастя», «Яка гарна Ліза ромашка. Природа дає силу і красу. Чистого неба вам», «Ромашкова принцеса», «Шикарно дуже😍😍😍», «Красотулечка», - засипали компліментами дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна.
Нагадаємо, Алла Пугачова кардинально змінилася і зворушила кадрами з дітьми: "Копія мами".
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