Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна захопила мережа милим річним фото

Як повідомляє Politeka.net, ніжний знімок був опублікований на фан-сторінці, присвяченій Примадонні та її родичам. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На фотографії шестирічна Ліза відображена перед кущем ромашок. Дівчинка дивиться на квіти і ніжно стосується пелюсток.

Дочка Пугачової і Галкіна одягнена в джинсові шорти і курточку, також на ній біла футболка з принтом. Біляве волосся, заплетене в косу.

Ліза Галкіна в такому літньому образі порадувала користувачів Мережі.

«Яке гарне ромашкове поле!! Є на чому поворожити!!!», «Красуня», «Гарний кадр, природа і мила дівчинка...», «Яким же треба бути сонечком, щоб стільки ромашок молилися за тебе милий...», «Дуже миле фото!!! 👍👍», «Ромашкове щастя», «Яка гарна Ліза ромашка. Природа дає силу і красу. Чистого неба вам», «Ромашкова принцеса», «Шикарно дуже😍😍😍», «Красотулечка», - засипали компліментами дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Нагадаємо, Алла Пугачова кардинально змінилася і зворушила кадрами з дітьми: "Копія мами".

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