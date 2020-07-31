Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхитила сеть милым летним фото

Как сообщает Politeka.net, нежный снимок был опубликован на фан-страничке, посвященной Примадонне и ее родственникам. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фотографии шестилетняя Лиза запечатлена перед кустом ромашек. Девочка смотрит на цветы и нежно касается лепестков.

Дочь Пугачевой и Галкина одета в джинсовые шорты и курточку, также на ней белая футболка с принтом. Белокурые волосы заплетены в косичку.

Лиза Галкина в таком летнем образе порадовала пользователей Сети.

«Какое красивое ромашковое поле!! Есть на чем погадать!!!», «Красотка», «Красивый кадр, природа и милая девочка...», «Каким же надо быть солнышком, чтобы столько ромашек молились за тебя милашка...», «Очень милое фото!!! 👍👍», «Ромашковое счастье», «Какая красивая Лиза в ромашка. Природа даёт силу и красоту. Чистого неба вам», «Ромашковая принцесса», «Шикарно очень😍😍😍», «Красотулечка», - засыпали комплиментами дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Напомним, Алла Пугачева кардинально изменилась и растрогала кадрами с детьми: "Копия мамы".

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