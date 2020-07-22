Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина произвела Лиза фурор трогательной фотографией

Как сообщает Politeka.net, милое семейное фото появилось на фан-страничке шестилетней Елизаветы. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

На снимке запечатлено, как Максим Галкин сидит у стола, держа на руках маленькую дочь. Девочка прижимается к отцу и обнимает его.

Милое фото похоже, просто сразило всех фолловеров аккаунта.

«Так сильно любит папу, красавчики. Папа цветёт. Супер детки», «Папина Доця..», «Какие трогательные обнимашки», «Как же детям повезло с папой», «Как трогательно! Папа-очень важно в жизни девочек», «Папа, и правда, классный», «Так приятно на вас смотреть, всегда столько позитива. Удачи Вам!!!», «Дочка папина🙏🍀 ЛЮБОВЬ в глазах Елизаветы», «Красавчик папуля, а Лизонька маленькая супер звезда!», «С папой такие теплые отношения. Мама с ними держится прохладно», «А мне очень нравится когда Макс кучеряшка!!! Правда сразу, а не на русского шоумена», - пишут в комментариях.

Напомним, сын Пугачевой и Галкина показал отцу "запрещенку", видео: "Папочка, сенсация!"

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