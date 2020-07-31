Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер повеселилася з подругою, яка є її новою копією

Завдяки своїй популярності, Кайлі змогла домогтися дуже багато чого - її косметику розкуповують по всьому світу, вона заробляє мільйони, її формами захоплюються, а стиль в одязі копіюють. При цьому у Кайлі з кожним днем все більше "двійників" - дівчата вбираються, як вона, роблять такий же макіяж і зачіски.

Не втрималася і подруга Кайлі, з якою вони влаштували жарку зйомку в модних нюдовых комбінезонах. Дівчата розпустили свої волосся, дістають до попереку, а також прикрили очі модними сонцезахисними окулярами. Образи двох моделей з значними формами доповнювали акуратні босоніжки на високій шпильці.

«кумедний факт: ми були близнюками, так як ми були в середній школі. Раніше ми ніколи не виходили з дому, якщо у нас не було підходящої одягу на вихід 🤣😍 ... так що будьте готові до життя з великою кількістю фотографій-близнюків», - написала Кайлі.

Ось що відповіли фанати:

«Я люблю ееее,» «Такі лисички-сестрички👯♀️», «милашка», «Вогненно-небезпечні жінки», «🔥🔥це дуже інтригуюче», «Мої улюблені близнюки 😍», «Ідеально, дівчата просто богоподібні👯♀️», «Перше фото просто приголомшливе», «як назад! Поверніться назад», «Потрібно більше ідеальних вигинів».

Також популярна модель любить веселитися з подругами, влаштовувати зйомки на відпочинок і дивувати домашніми кадрами в несподіваних образах після зміни іміджу. Дівчина любить також хвалитися модними сукнями під час вечірки.

В цей раз Кайлі вирішила поділитися фото, зроблених під час відпочинку. Дівчина постала в нюдовом бікіні з акуратними кільцями замість зав'язок на стегнах.

Довгі і світлі кучері дівчата були розпущені, сама модель спокусливо схилилася перед камерою і підняла волосся для більшої пикантости.

«Виглядаєш так добре, коли нахиляєшся. Дивіться в очі! 💭💭», «Я хочу цей комплект бікіні», Чарівна русалонька😍😍😍🔥🔥🔥», «Я б одягла це», «Дуже романтична дитинко💚💚❤», «Робить фото з кожним днем гаряче», «люблю тебе, Кайлі ❤️», «Чорт би тебе побрал 🍑🍒, «Що за ігри ви тут влаштували, вау️❤️», - пишуть захоплені фанати.

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