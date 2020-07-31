Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер повеселилась с подругой, являющейся ее новой копией

Благодаря своей популярности, Кайли смогла добиться очень многого - ее косметику раскупают по всему миру, она зарабатывает миллионы, ее формами восхищаются, а стиль в одежде копируют. При этом у Кайли с каждым днем все больше "двойников" - девушки наряжаются, как она, делают такой же макияж и прически.

Не удержалась и подруга Кайли, с которой они устроили жаркую съемку в модных нюдовых комбинезонах. Девушки распустили свои волосы, достающие до поясницы, а также прикрыли глаза модными солнцезащитными очками. Образы двух моделей с внушительными формами дополняли аккуратные босоножки на высокой шпильке.

«забавный факт: мы были близнецами, так как мы были в средней школе. Раньше мы никогда не выходили из дома, если у нас не было подходящей одежды на выход 🤣😍 ... так что будьте готовы к жизни с большим количеством фотографий-близнецов», - написала Кайли.

Вот что ответили фанаты:

«Я люблю ееее,» «Такие лисички-сестрички👯♀️», «милашки», «Огненно-опасные женщины», «🔥🔥это очень интригующе», «Мои любимые близнецы 😍», «Идеально, девушки просто богоподобные👯♀️», «Первое фото просто потрясающее», «как обратно! Повернитесь обратно», «Нужно больше идеальных изгибов».

Также популярная модель любит веселиться с подругами, устраивать съемки на отдыхе и удивлять домашними кадрами в неожиданных образах после смены имиджа. Девушка любит также хвастаться модными платьями во время вечеринки.

В этот раз Кайли решила поделиться фото, сделанным во время отдыха. Девушка предстала в нюдовом бикини с аккуратными кольцами вместо завязок на бедрах.

Длинные и светлые локоны девушки были распущены, сама модель соблазнительно склонилась перед камерой и приподняла волосы для большей пикантости.

«Выглядишь так хорошо, когда наклоняешься. Смотрите в глаза! 💭💭», «Я хочу этот комплект бикини», Волшебная русалочка😍😍😍🔥🔥🔥», «Я бы надела это», «Очень романтичная детка💚💚❤», «Делает фото с каждым днем горячее», «люблю тебя, Кайли ❤️», «Черт бы тебя побрал 🍑🍒, «Что за игры вы здесь устроили, вау️❤️», - пишут восхищенные фанаты.

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