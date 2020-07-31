Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив секрет неймовірно смачного пирога з абрикосами
Як передає Politeka.net, відео-рецепт він опублікував на каналі в Youtube і в Instagram. Рецепт розрахований на 4-6 порцій.
Для приготування вам знадобиться:
- 100 г кукурудзяного борошна,
- 100 г пшеничного борошна,
- 100 г мигдального борошна або меленого мигдалю,
- 1 ч. л. ванільного цукру,
- 1 ч. л. розпушувача (10 г),
- 100 г вершкового масла + 15 г для змащування форми,
- 2 яйця,
- 3 ст. л. йогурту,
- 130 г цукру,
- цедра від 1 апельсина,
- 8-9 абрикосів.
З'єднайте в мисці 100 грам розм'якшеного масла, цукор і ваніль. Все збити міксером. По одному додайте в суміш яйця, добре перемішуючи. Слідом додайте йогурт, після чого просійте в тісто кукурудзяне і пшеничне борошно. Додайте цедру і мигдалеве борошно. Туди ж додайте розпушувач.
Клопотенко радить перемішати тісто в блендері, щоб добитися однорідності. Форму для запікання змастіть маслом і посипте кукурудзяною мукою. Вилийте тісто у форму, після чого вкладете в нього абрикоси, розрізані навпіл.
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Пиріг потрібно запікати в духовці протягом години при температурі 180 градусів. Перевіряйте готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Зверху можна посипати пиріг цукровою пудрою.
"Євгене, Ви геній! Зробила тільки за вашим рецептом - це божественно смачно!", - пишуть шанувальники.
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