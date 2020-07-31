Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив секрет неймовірно смачного пирога з абрикосами

Як передає Politeka.net, відео-рецепт він опублікував на каналі в Youtube і в Instagram. Рецепт розрахований на 4-6 порцій.

Для приготування вам знадобиться:

100 г кукурудзяного борошна,

100 г пшеничного борошна,

100 г мигдального борошна або меленого мигдалю,

1 ч. л. ванільного цукру,

1 ч. л. розпушувача (10 г),

100 г вершкового масла + 15 г для змащування форми,

2 яйця,

3 ст. л. йогурту,

130 г цукру,

цедра від 1 апельсина,

8-9 абрикосів.

З'єднайте в мисці 100 грам розм'якшеного масла, цукор і ваніль. Все збити міксером. По одному додайте в суміш яйця, добре перемішуючи. Слідом додайте йогурт, після чого просійте в тісто кукурудзяне і пшеничне борошно. Додайте цедру і мигдалеве борошно. Туди ж додайте розпушувач.

Клопотенко радить перемішати тісто в блендері, щоб добитися однорідності. Форму для запікання змастіть маслом і посипте кукурудзяною мукою. Вилийте тісто у форму, після чого вкладете в нього абрикоси, розрізані навпіл.

Пиріг потрібно запікати в духовці протягом години при температурі 180 градусів. Перевіряйте готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Зверху можна посипати пиріг цукровою пудрою.

"Євгене, Ви геній! Зробила тільки за вашим рецептом - це божественно смачно!", - пишуть шанувальники.

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