Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився новими рецептами
На вечерю шеф-кухар зготував пиріг з персиками та запечену рибу, пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку Клопотенка.
Отже, щоб приготувати для пирога тісто за французьким рецептом знадобиться:
- борошно (350г),
- дрібка солі та цукрова пудра (1 ст.л.),
- розм'якшене вершкове масло (150г)
- 2 жовтки
- 1-2 ст.л. води/молока
Сухі інгредієнти та масло потрібно вимісити до стану крихти. Потім додати яйця і знову вимісити. Після цього потрібно додати воду чи молоко та довести до ідеальної еластичності. Далі тісто має полежати в холодильнику.
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В цей час персики та мигдаль 10-15 хвилин тримаємо на маленькому вогні.
Розм’яклі персики та мигдаль викладаємо на тісто, яким заповнили форму. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів.
Хвилин через 10-15 тарт поливаємо сиропом, який залишився від персиків.
Щодо скумбрії, то на її шкірці потрібно зробити надрізи, запхати тим'ян, залити лимонним соком та олією, змастити солодкою гірчицею та додати часник. Запікати в духовці при 180 градусах до готовності.
"Коли пиріг та риба запеклися - я просто дістав їх та з'їв. З красивої тарілки та під келих вина. Вам раджу робити так само. Розбавте крутими вечерями свою буденність, і настрій підстрибне до місяця", - додав шеф-кухар.
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Як повідомляла Politeka, шеф-кухар Клопотенко розкрив рецепт до непристойності смачного рису.
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