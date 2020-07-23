Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився новими рецептами

На вечерю шеф-кухар зготував пиріг з персиками та запечену рибу, пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку Клопотенка.

Отже, щоб приготувати для пирога тісто за французьким рецептом знадобиться:

борошно (350г),

дрібка солі та цукрова пудра (1 ст.л.),

розм'якшене вершкове масло (150г)

2 жовтки

1-2 ст.л. води/молока

Сухі інгредієнти та масло потрібно вимісити до стану крихти. Потім додати яйця і знову вимісити. Після цього потрібно додати воду чи молоко та довести до ідеальної еластичності. Далі тісто має полежати в холодильнику.

В цей час персики та мигдаль 10-15 хвилин тримаємо на маленькому вогні.

Розм’яклі персики та мигдаль викладаємо на тісто, яким заповнили форму. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів.

Хвилин через 10-15 тарт поливаємо сиропом, який залишився від персиків.

Щодо скумбрії, то на її шкірці потрібно зробити надрізи, запхати тим'ян, залити лимонним соком та олією, змастити солодкою гірчицею та додати часник. Запікати в духовці при 180 градусах до готовності.

"Коли пиріг та риба запеклися - я просто дістав їх та з'їв. З красивої тарілки та під келих вина. Вам раджу робити так само. Розбавте крутими вечерями свою буденність, і настрій підстрибне до місяця", - додав шеф-кухар.

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