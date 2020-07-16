Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив рецепт істинно українського напою

Шеф-кухар у своєму Instagram опублікував рецепт бурякового квасу, передає Politeka.net. За словами Клопотенка, у нього народилася власна теорія про походження цього напоя.

"Думаю, все почалося з Рюриковичів. Скандинавів, які приїхали в Україну і поклали початок княжого роду. Що у скандинавів, що в українців в той час був буряк (швидше за все)", - поділився своїми думками Євген.

Переможця "МастерШеф" додав, що скандинави не змогли зберегти буряки через холод, а українці - через спеку. Тому жителі України почали робити буряковий квас з кінця IX століття.

"І ось уявіть, як сильно треба було спотворити нашу національну пам'ять, щоб наше покоління, в більшості своєму, про буряковий квас навіть не знала", - написав автор посту.

Тому Клопотенко вирішив "розблокувати" в українському культурному коді пам'ять про буряковий квас.

Рецепт:

0,5 кг очищених буряків нарізати невеликими кубиками і кинути в банку (2/3 об'єму). Додати 200 гр цукру і залити охолодженою кип'яченою водою так, щоб вона покрила буряк на три-п'ять см. Накрити марлею, складеною в 4 шари й залишити в теплі на три-чотири дні.

"Давайте готувати, пити, додавати до інших страв та відчувати, як багатосторічна українська історія розливається по тілу", - підсумував Клопотенко.

"Спасибі 👍 за все, за рецепти, за мову, за таке ставлення до України, з вами з'являється настрій, спокій, що все буде добре 😊", - подякував один з коментаторів.

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