Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів секрети ідеального жульєна, які знають далеко не багато людей

Так, шеф-кухар зазначив, що жульєн – це не страва, а спосіб нарізання овочів тонкою соломкою, який придумали французи. Тому у французькій кухні зараз жульєном називають салати або супи з овочами.

Проте в нашій країні жульєном називаються порційні запіканки з грибів під сиром. Тому Клопотенко пропонує приготувати смачний жульєн з куркою і грибами, але у великій формі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Рецепт на чотири порції:

400 гр печериць;

250-300 гр курки (філе зі стегна);

1 шт. цибулі ріпчастої;

20 гр вершкового масла;

1 ст. л. оливкової олії;

2 зубчики часнику;

100 гр сиру брі;

100 гр твердого сиру;

50-100 мл вершків (33 % жирності);

1-2 щіпки мускатного горіха;

За смаком сіль і перець.

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Почищені зубчики часнику дрібно порубати. Очищену цибулину (можна використовувати білу) нарізати середнім кубиком.

Промиті гриби порізати на шматочки середнього розміру. Можна використовувати печериці або гливи, або зробити грибний мікс.

Очистити від жиру куряче філе, порізати тонкими смужками. Розігріти сковорідку з сумішшю вершкового і оливкового масел, адже так буде смачніше.

На сковорідці 2-3 хвилини (до прозорості) обсмажити часник і цибулю. Додайте порізані гриби і тушкувати ще 3-4 хвилини.

Додати на сковороду шматки курки, посолити за смаком і обсмажити ще протягом 4-5 хвилин. Порізати сир брі невеликими шматочками. Він буде в якості соусу для грибів та курки.

Далі додати шматки сиру брі та 1-2 щіпки мускатного горіха. Тушити приблизно хвилину, поки сир не розплавиться.

Далі додати 50-100 мл вершків, регулюючи кількість в залежності від консистенції. Маса не повинна бути дуже рідкою, але і не стати сухою.

Далі перекласти суміш у форму для запікання, кому яка зручна.

Поперчити, посипати жульєн сиром, натертим на крупній тертці, відправте в духовку на 15-20 хвилин, поки сир не розтане і не візьметься золотистою скоринкою.

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