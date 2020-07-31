Учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко похвалилася новим знімком

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

«Дуже хочеться просто це фото запостити 🤷‍♀️ 😊 і зробити перерву з глибокодумними постами», - написала Шоптенко.

При цьому вона опублікувала знімок, на якому красується в льняному костюмі пісочного кольору. Під піджак вона одягла білий в'язаний топ.

Шоптенко доповнила образ легким макіяжем та манікюром бежевого кольору. Волосся її укладені хвилями.

Ніжний і стильний образ викликав симпатію фоловерів артистки.

«Шикарна», «Вау, яка красива», «Які гарні волосся», «Сильно гарна», «Прекрасна», «Шалено Красива Мила і Ніжна. Я б більше сказав», «Шикарне фото💣👌», «Обожнюю, як вона танцює», «Красоточка», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Шоптенко дійсно любить піднімати серйозні теми. Так, нещодавно вона писала про особистісному зростанні.

«Коли задаєш собі питання, наприклад, про свої цінності або про те, чого справді хочеш. Часто ігноруєш відповідь самий незручний», - написала Шоптенко.

Вона зізналася, що раніше думала, що мріє про запаморочливу кар'єру і активній роботі.

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