Відома британська супермодель Наомі Кемпбелл, яку називають "чорною пантерою", похвалилася фігурою в пікантній позі

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На новому чорно-білому знімку Наомі Кемпбелл позує у досить екзотичному образі і не менш цікавій позі.

Модель стоїть, широко розставивши зігнуті в колінах ноги, а руки вона завела за голову. Рівні довгі розпущені волосся. Погляд красуні спрямований у бік.

Наомі Кемпбелл одягнена у вбрання, який нагадує вбрання якихось племен. У неї широкі браслети на плечах, а також масивні сережки-диски і багато намиста, які повністю закривають груди. На талії затягнуть широкий ремінь.

Взута модель у високі чоботи з відкритим носком і п'ятою.

Ефектний образ Наомі Кемпбелл просто приголомшив користувачів Мережі. Модель засипали компліментами і захопленням.

«Королева», «Ви досконалість», «Неймовірно», «Завжди моя улюблена...», «Так виглядала б Бейонсе, якщо б вона була моделлю», «Чудово», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, шикарна Наомі Кемпбелл в міні ефектно встала на карачки.

Також Politeka писала, що розкішна Наомі Кемпбелл скинула одяг і блиснула красою в одній капелюшку.

А ще Politeka повідомляла, що неперевершена Наомі Кемпбелл без одягу ледь прикрила принади руками.