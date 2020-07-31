Подруга російської телеведучої Насті Ївлєєвої Юлія Коваль вразила заявою про хлопця співачки Ольги Бузової

Заяву щодо блогера Давида Манукяна, відомого як Дава, Коваль зробила в YouTube-шоу «Петя любить випити».

У програмі їй ставили різні питання і телеведуча розповіла багато про совій роботі, дружбу з Івлєєвою і проект «Орел і Решка».

26-річна Юлія Коваль зізнається, що їй подобається все, що робить подруга. Особливо захоплює провідну нове шоу Ивлеевой «Зірки. Бабки. Ставки», над створенням якого вона теж працювала.

«Ми жодного разу не сварилися за п'ять років. Ми не подружки, ми друзі. Такого друга я правда шукала все життя. В дружбі вона чесна, справжній товариш», — говорить Юлія.

І якщо Настя те й діло відпускає колючі жарти на адресу Ольги Бузової, то Юлія зізнається, що має негативні почуття до творчості хлопця співачки.

На питання ведучого про те, хто її самий нелюбимий блогер, Коваль впевнено відповіла: «Дава!».

Артистка зізналася, що їй не імпонує контент Олени Сажиной, відомої як Helen Yes.

Коваль також розповіла, що робота над програмою «Орел і решка», який вимагає від неї не тільки багато часу, але і багато сил.

«Ти прокидаєшся в 4-5 ранку, тому що потрібно зняти світанок. Я так зазвичай ніколи не встаю і не лягаю так рано. Я набрала 8 кілограмів від стресу. Ти не бачиш свій будинок, собаку, дитини, друзів і не їздиш в улюбленій машині. Це важко, але мені гріх скаржитися», — зазначила Юлія.

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