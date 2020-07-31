Подруга российской телеведущей Насти Ивлеевой Юлия Коваль поразила заявлением о парне певицы Ольги Бузовой

Заявление относительно блогера Давида Манукяна, известного как Дава, Коваль сделала в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

В программе ей задавали разные вопросы и телеведущая рассказала многое о совей работе, дружбе с Ивлеевой и проекте «Орел и Решка».

26-летняя Юлия Коваль признается, что ей нравится все, что делает подруга. Особенно восхищает ведущую новое шоу Ивлеевой «Звезды. Бабки. Ставки», над созданием которого она тоже работала.

«Мы ни разу не ссорились за пять лет. Мы не подружки, мы друзья. Такого друга я правда искала всю жизнь. В дружбе она честная, настоящий товарищ», — говорит Юлия.

И если Настя то и дело отпускает колкие шутки в адрес Ольги Бузовой, то Юлия признается, что питает негативные чувства к творчеству парня певицы.

На вопрос ведущего о том, кто ее самый нелюбимый блогер, Коваль уверено ответила: «Дава!».

Артистка также призналась, что ей не импонирует контент Елены Сажиной, известной как Helen Yes.

Коваль также рассказала, что работа над программой «Орел и решка», который требует от нее не только много времени, но и много сил.

«Ты просыпаешься в 4-5 утра, потому что нужно снять рассвет. Я так обычно никогда не встаю и не ложусь так рано. Я набрала 8 килограммов от стресса. Ты не видишь свой дом, собаку, ребенка, друзей и не ездишь в любимой машине. Это тяжело, но мне грех жаловаться», — отметила Юлия.

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