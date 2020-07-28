Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева заставила говорить о себе миллионы

Волна хайпа поднялась после шуточного призыва Насти вернуть ее в шоу «Орел и решка», передает Politeka.net.

«Ребята, это полный амасеведж! Вы просто самые настоящие бандюганы! Мы ворвались сегодня на аккаунт fridaytv и взбодрили его тааааак, что походу вернули меня на Решку!», - отметила Ивлеева.

Она рассказала, что в шутку пообещала вернуться в «Орел и решку», если пост с ней наберет более 500 тысяч комментариев. На данный момент под ее постом уже более 660 тысяч комментариев с призывом вернуть Настю в шоу. Артистка отметила, что в шоке от мощи интернета и активности ее поклонников.

«Ок, я слово держу!.. Для меня это многое значит. Я счастлива, что вам любима эта передача и я любима как ведущая!», - подметила артистка.

В комментариях тысячи поклонников оставили Насте слова поддержки.

«2 месяца назад ты говорила что выросла из этого проекта:)», «Настя, а тебе самой это будет интересно, снова?», «Теперь осталось Птушкина вернуть и все будет как в старые добрые времена)», «Ура!!! Теперь осталось ждать новый сезон», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Ивлеева устроила такой хайп вокруг своей персоны. Тоже самое было с прямым эфиром, который она проводила с Тимати. Сначала все казалось случайностью, но оказалось продуманной пиар-акцией.

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