Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна похвалилася тим, яка вона модниця
Як повідомляє Politeka.net, цікаве відео з'явилося на фан-сторінці, присвяченій молодшої дочки Примадонни Єлизавети Галкіної. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
У ролику ошатна Ліза підходить до тата – Максиму Галкіну і хвалиться своїм вбранням.
«Пап, у мене такі чобітки, плаття. І не звернув уваги на кліпси», - каже юна модниця, показуючи на відповідні атрибути.
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«Дуже красиво. Ах. Боже ти мій», - говорить за кадром Галкін.
Зазначимо, красуня справила враження не тільки на батька.
«Очаровашка», «Які розумні і красиві діти», «Принцесска», «Ну, як Тато міг не звернути уваги на кліпси чарівної модниці!? Ну яка ж ти Ліза гарненька!», «Красуня», «Обожнюю цью дитину», «Ох! І модниця!», «Красуня з подіуму!!!», «Майбутня модель!!! Яка принадність ця Ліза! Дай бог їй здоров'я і щастя!!!», «Яка це милота, ну прооосто до неможливості», - захоплюються дочкою Алли Пугачової і Максима Галкіна в Мережі.
Нагадаємо, Алла Пугачова кардинально змінилася і зворушила кадрами з дітьми: "Копія мами".
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