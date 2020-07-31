Ну яка ж ти Ліза гарненька!

Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна похвалилася тим, яка вона модниця

Як повідомляє Politeka.net, цікаве відео з'явилося на фан-сторінці, присвяченій молодшої дочки Примадонни Єлизавети Галкіної. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

У ролику ошатна Ліза підходить до тата – Максиму Галкіну і хвалиться своїм вбранням.

«Пап, у мене такі чобітки, плаття. І не звернув уваги на кліпси», - каже юна модниця, показуючи на відповідні атрибути.

«Дуже красиво. Ах. Боже ти мій», - говорить за кадром Галкін.

Зазначимо, красуня справила враження не тільки на батька.

«Очаровашка», «Які розумні і красиві діти», «Принцесска», «Ну, як Тато міг не звернути уваги на кліпси чарівної модниці!? Ну яка ж ти Ліза гарненька!», «Красуня», «Обожнюю цью дитину», «Ох! І модниця!», «Красуня з подіуму!!!», «Майбутня модель!!! Яка принадність ця Ліза! Дай бог їй здоров'я і щастя!!!», «Яка це милота, ну прооосто до неможливості», - захоплюються дочкою Алли Пугачової і Максима Галкіна в Мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова кардинально змінилася і зворушила кадрами з дітьми: "Копія мами".

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