Ну какая же ты Лиза хорошенькая!

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина похвасталась тем, какая она модница

Как сообщает Politeka.net, милое видео появилось на фан-страничке, посвященной младшей дочери Примадонны Елизаветы Галкиной. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

В ролике нарядная Лиза подходит к папе – Максиму Галкину и хвастается своим нарядом.

«Пап, у меня такие сапожки, платье. И не обратил внимания на клипсы», - говорит юная модница, показывая на соответствующие атрибуты.

«Очень красиво. Ах. Боже ты мой», - говорит за кадром Галкин.

Отметим, красотка произвела впечатление не только на отца.

«Очаровашка», «Какие умные и красивые дети», «Принцесска», «Ну, как мог Папа не обратить внимания на клипсы очаровательной модницы!? Ну какая же ты Лиза хорошенькая!», «Красотка», «Обожаю этого ребенка», «Ох! И модница!», «Красавица с подиума!!!», «Будущая модель!!! Какая прелесть эта Лиза! Дай бог ей счастья и здоровья!!!», «Какая это милота, ну прооосто до невозможности», - восхищаются дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Сети.

Напомним, Алла Пугачева кардинально изменилась и растрогала кадрами с детьми: "Копия мамы".

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