Американська фітнес-модель Ана Чері показала підтягнуте тіло в стильному спортивному костюмі

Популярність до Ани прийшла лише після того, як вона почала вести свій Instagram, показуючи відео з тренувань і жаркі фото з відпочинку. Тепер, коли фанати Чері постійно стежать за оновленнями на сторінці в соціальній мережі Instagram, дівчина практично кожен день ділиться новими знімками в подібному стилі.

Ана також є представником декількох модних брендів спортивного одягу і спеціального харчування для спортсменів. В цей раз струнка знаменитість показала фігуру в чорному топі, подчеркнувшем її груди, і коротеньких шортиках з зав'язочками на стегнах.

«Поповнення запасів шортів Screunch завтра вранці о 9 ранку за тихоокеанським часом. Також приєднуйтесь до мене на моїй сторінці в 9 ранку для ще однієї живої тренування! Це буде прес кардіо 💪🏼😅 і тренуйтеся зі мною!», - написала Ана.

Ось що відповіли фанати:

«Виглядає так спекотно і карколомно 🔥», «Дуже мило ❤️», «Боже, як заклично😍», «Дуже солодко і зухвало ️❤️❤️❤️», «Боже, чому це так інтригуюче?», «добраніч, красуня ❤️», «Так мило, 💋💋», «милашка», «Ove Люблю тебе, Ана», «Можна продовження цієї феєрії?❤️».

Зазначимо, фітнес-модель родом з міста Анахайм прославилася саме завдяки своїм формам і завзятості. Дівчина стала популярна в Инстраграм після фото, які почала робити, ставши фітнес-тренером.

При цьому сама Чері вміє привертати увагу різними образами, тому дівчина рекламує не тільки спортивний одяг та спеціальні напої. Також Ана з'являється в модному білизна і купальники для стильних фотосесій. Нещодавно модель блиснула формами на вуличних зйомках в тонкому мереживі, вдало подчеркнувшем її струнке після тренувань тіло.

«Просто намагаюся пережити це занепокоєння. 💫 Позитивна енергія для вас!», - написала Ана під новим постом.

Ось що відповіли фанати:

«Це просто дивовижно смачно👌😋😜😘», «Ось це так, від неї прокидається голод», «Торнадо мови 💋💋👅👅👅💦💦💦💦», «Нунча мені здається, що ти не звертаєш уваги, коли звертаєшся до нас!!!!», «Bonita👅🍩🍌💓🍑👅».

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, что розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".