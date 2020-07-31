Легендарна американська актриса і модель Памела Андерсон блиснула бездоганною фігурою в мереживах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Зірка " Рятувальників Малібу захопила мільйон своїх передплатників відвертими чорно-білим фото.

53-річна знаменитість позує лежачи на мозаїчній підлозі. Вона розкинула руки і прикрила нафарбовані очі.

Для спокусливого знімка легендарна Андерсон одягла ефектне мереживна білизна. Також на ній прозорий халат з розкльошеними рукавами. Правда, халат розкриють, оголюючи апетитні форми моделі.

Взута Памела в босоніжки на шпильці.

Волосся моделі покладені великими кучерявими локонами. При цьому один з них лежить на пишних грудей Андерсон, що робить кадр ще більш пікантним. Варто відзначити і незвичайний ракурс, який акцентує легендарні «м'ячики».

А ось прокоментувати знімок фолловери не змогли, оскільки ця функція відключена. Довелося обмежуватися тільки "лайками", яких наставили майже дев'ять тисяч. Незважаючи на відсутність коментарів і так зрозуміло, що Андерсон зведе з розуму будь-кого.

Раніше повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала себе, згадавши молодість. На фото Памела показала себе досить близько і можна тільки частково побачити сукню красуні. Зате добре видно величезне декольте і прикраса на шиї, якими доповнила образ Андерсон. Волосся зірка залишила розпущеним і похвалилася сміливим мейкапом.

Нагадаємо, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вразить будь-кого.

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон забула про вік і оголила найсолодші місця: вид вражає.

Також Politeka писала, що безсоромна Памела Андерсон блиснула пишними формами, задерши нижня білизна: "заплуталася в одязі".