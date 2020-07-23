Известная модель, звезда мужских журналов Памела Андерсон удивила поклонников фотографией из повседневной жизни
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на которых предстала в роскошном комбинезоне по фигурке, передает Politeka.net. Памела надела шпильки, которые лишь подчеркнули фигурку 53-летней красотки. Учитывая, что обычно модель публикует архивные фото со съемок, эти кадры стали редким явлением на странице звезды.
Особенного шарма образу добавила защитная маска и пластиковая накладка на лицо. Судя по всему, Памела собралась лететь на самолете, поэтому обезопасила себя. Стоит отметить, что несмотря на полет, Андерсон сделала себе укладку и выглядела превосходно.
«Самолетный лук на сегодня. Оставайтесь в безопасности», - подписала фото звезда.
За полдня ее фото собрали почти 18 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много приятных слов и пожеланий.
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«Это может быть мой любимый образ всех времен», «Безопасного полета», «Нужно пристегнуть мальчиков», «Большая любовь», «О Боже, ты прекрасна», - пишут люди.
Ранее мы сообщали, что Памела Андерсон сверкнула фигурой в пеньюаре и накидке. Она стояла возле бассейна, забыв снять каблуки, которые придали особой пикантности образу модели.
Напомним, что соблазнительная Памела Андерсон без белья разрешила себя снять снизу: "Императрица".
Как ранее сообщала Politeka, Памела Андерсон свела с ума чувственным кадром: такой ее давно не видели, "Великолепная".
Также Politeka информировала, что белокурая Памела Андерсон сбросила белье ради шалостей в кровати: "Позавидуют 20-летние".