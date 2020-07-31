Ще зовсім малесенька, але вже дуже красива

Микола Басков розповів про поповнення і показав відео, чим справив фурор в мережі

Як передає Politeka.net, свою радість російський виконавець поділився на сторінці в Instagram.

"Ну знайомтеся #мояшанель ❤️", - написав співак.

Басков виклав відео з маленьким смугастим довговухих кошеням. який вилизує собі лапу.

"Хто це таке красиве? Хто це таке ласкаве?", - чути голос співака за кадром.

Судячи по коментарям, новий домашній вихованець артиста неймовірно сподобався користувачам мережі.

«Ой, яка прикольна!!! Шанель Баскова!!! 🤣», «Яка принадність 😍❤️ Вітаю, Микола», «У Короля тепер з'явилася маленька королева», «Боже.. Яка вона мила і прекрасна 😍😍😍❤️ Замурчательная киця! Вітаю!», «Боже, яка краса😍😍😍обожнюю котеек, але серце тепер в полоні у цієї мадемуазель❤️❤️❤️», «Господи, яка чарівна милота», «Микола, вітаю Вас!!! Котейки теж вміють дружити, що б про них не говорили!!!🤗❤️Ви тепер подвійно щасливіше станете!!», «Неземні очі», «Малютка зовсім», - пишуть під відео.

Нагадаємо, що Басков змінився до невпізнання і ошелешив витівкою з-за горілки: "Всі час від нудьги...".

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