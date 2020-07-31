Еще совсем крошечная, но уже очень красивая

Николай Басков рассказал о пополнении и показал видео, чем произвел фурор в сети

Как передает Politeka.net, своей радость российский исполнитель поделился на странице в Инстаграм.

"Ну знакомьтесь #мояшанель ❤️", - написал певец.

Басков выложил видео с маленьким полосатым вислоухим котенком. который вылизывает себе лапу.

"Кто это такое красивое? Кто это такое ласковое?", - слышно голос певца за кадром.

Судя по комментариям, новый домашний питомец артиста невероятно понравился пользователям сети.

«Ой, какая прикольная!!! Шанель Баскова!!! 🤣», «Какая прелесть 😍❤️ Поздравляю, Николай», «У Короля теперь появилась маленькая королева», «Боже.. Какая она милая и прекрасная 😍😍😍❤️ Замурчательная киса! Поздравляю!», «Боже, какая прелесть😍😍😍обожаю котеек, но сердце теперь в плену у этой мадемуазель❤️❤️❤️», «Господи, какая прелестная милота», «Николай, поздравляю Вас!!! Котейки тоже умеют дружить, что бы про них не говорили!!!🤗❤️Вы теперь вдвойне счастливее станете!!», «Неземные глаза», «Малютка совсем», - пишут под видео.

Напомним, что Басков изменился до неузнаваемости и ошарашил выходкой из-за водки: "Все время от скуки...".

Как сообщала Politeka, Киркоров показал, как развлекается с полуголым Тимати и детьми на отдыхе: «Это адреналин!».

Также Politeka писала, что Ивлеевой из «Орла и Решки» и Элджею озвучили роковой диагноз, Басков в зоне риска: «Вялые и слабые».