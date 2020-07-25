Популярный певец и "золотой голос" России Николай Басков предстал в неожиданном образе

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал архивный видеоролик на своей странице в "Инстаграме" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Николай Басков напомнил поклонникам, что учавствовал в КВН вместе со знаменитой командой "Сок" из Самары. В рамках выступления певец примерил на себя образ простого роботяги, который трудится в автомастерской. Так на опубликованном моменте он в рабочем комбинезоне попросил водки, чтобы выпить вместе со своими коллегами-автослесарями, предварительно проверив подлинность бутылки.

"Что, с пипеткой взяли? Ну ладно. Вам по стакану, а мне половинку - я же на антибиотиках", - заявил Николай Басков на видео.

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на ролик, который у многих вызвал приятную ностальгию:

"Это видео произвело фурор в своё время👏 Вы - шикарный актёр 👍"; "Я обожаю этот номер ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "А я всё время от скуки пересматриваю всю эту серию с Вами. И настроение лучше становится"; "вот это вас научили..... 😄😄😄😄теперь в любом месте, будь то завод металлоконструкций цех номер 5, не пропадете точно"; "😂 Мастер! Актер 👍🌟🌟🌟🌟🌟"; "Николай, вы не перестаёте удивлять.👍😂"; "Пора в кино сниматься👍"; "Вы, Николай, не только шоумен, но еще и актёр классный! ❤️"; "Блин, ты мог бы быть комиком)".

Напомним, что Баскова в подростковом наряде перекосило на фоне печального Урганта: "Мальчики в детство упали".

Как сообщала Politeka, появилось фото могилы Баскова: Лобода не сдержалась, «Светлая память».

Также Politeka писала, что Басков сильно похудел и изменился до неузнаваемости, поразительные кадры: "Какой пупсик...".