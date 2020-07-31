Чоловік Наташі Корольової 50-річний російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко, відомий як Тарзан, похвасталася фігурою в тренажерному залі

Як передає Politeka.net, фотографією Сергій поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

«Після дощику в четвер)))) Задоволений, як слон😄😁 Від слона, до речі, всім привіт! Чекаю завтра вас на Тарзан караоке паті!» - підписав знімок артист.

На фото Тарзан світить голим накаченим торсом і широко посміхається, злегка закинувши голову назад. Він позує на тлі тренажера.

Відзначимо, в Мережі захоплюються фігурою чоловіка Наташі Корольової.

«Красава 👍 ось все-таки є млинець на кого рівнятися 🔥🔥🔥», «Сподіваюся теж в твої роки бути в такій же формі», «Гарний дядько», «Невже, Сергій, вам 50😍😍😍😍 Просто вогонь🔥🔥🔥🔥», «Нестерпно хороший», «Вогонь», «Сергій, який же ти позитивчик!!! Треба тобі в мери Хабаровська, а не Дегтярьова, який вже питає, а де тут лазні», «Жеребець», - пишуть в коментарях.

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