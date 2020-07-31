Муж Наташи Королевой 50-летний российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, похвасталася фигурой в тренажерном зале

Как передает Politeka.net, фотографией Сергей поделился на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

«После дождичка в четверг)))) Довольный, как слон😄😁 От слона, кстати, всем привет! Жду завтра вас на Тарзан караоке пати!» - подписал снимок артист.

На фото Тарзан светит обнаженным накаченным торсом и широко улыбается, слегка запрокинув голову назад. Он позирует на фоне тренажера.

Отметим, в Сети восхищаются фигурой мужа Наташи Королевой.

«Красава 👍 вот всё-таки есть блин на кого ровняться 🔥🔥🔥», «Надеюсь тоже в твои года быть в такой же форме», «Красивый дядька», «Неужели, Сергей, вам 50😍😍😍😍 Просто огонь🔥🔥🔥🔥», «Невыносимо хорош», «Огонь», «Сергей, какой же ты позитивчик!!! Надо тебе в мэры Хабаровска, а не Дегтярева, который уже спрашивает, а где тут бани», «Жеребец», - пишут в комментариях.

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